Beurs wint op tweede pinksterdag

Europese aandelenbeurzen zijn maandag op tweede pinksterdag met winsten gesloten. Beleggers waren opgelucht dat de Amerikaanse president Donald Trump de handelsdeal met China intact heeft gelaten, ondanks de spanningen rond de Chinese inmenging in Hongkong. De protesten en rellen in de Verenigde Staten na de dood van de ongewapende zwarte man George Floyd zorgden wel voor enige terughoudendheid. De AEX-index in Amsterdam eindigde 1,3 procent hoger op 539,54 punten. De MidKap klom 1,7 procent tot 733,40 punten. De beurzen in Parijs en Londen wonnen tot 1,5 procent. De handel verliep relatief rustig aangezien de beurzen in Frankfurt, Dublin, Kopenhagen, Oslo, Luxemburg, Wenen en Zürich gesloten waren vanwege Pinksteren.