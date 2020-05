Geen grote evenementen? ‘Nu is het hele land crowdmanagement’

Dit jaar zou een topjaar worden voor het bedrijf van Syan Schaap en Frank Wijnveld, dat het publiek bij evenementen in goede banen leidt. Tot al die evenementen werden afgelast. Nu hebben ze een nieuwe markt gevonden: crowdmanagement in de anderhalvemetermaatschappij.

Rotterdam - Alkmaar

Harold Salomons loopt de Langestraat in, een van de populairste winkelstraten in Alkmaar. Hij gaat kijken of de anderhalvemetereconomie in deze straat wel werkt.

De gemeente heeft al voorzieningen getroffen. Een witte streep deelt de straat in twee loopbanen. Maar Salomons ziet al bij zijn eerste stappen in de straat mogelijke verbeteringen. Hij wijst naar een paar fietsen, keurig geparkeerd in standaards. ‘Als je wilt dat het publiek goed kan doorstromen, moeten die fietsen daar weg’, zegt hij, terwijl winkelend publiek op centimeters afstand achter he..

