Moederbedrijf Douwe Egberts naar AEX

Het moederbedrijf van Douwe Egberts, JDE Peet's, heeft vrijdag een succesvolle beursgang beleefd op het Damrak. Het aandeel werd meteen flink meer waard bij de introductie. Over de gehele linie gingen de Europese beurzen juist omlaag. De spanningen rond Hongkong dreigen de handelsdeal tussen Peking en Washington onder druk te zetten, en dat maakte beleggers nerveus. De AEX-index in Amsterdam eindigde 1,1 procent lager op 532,57 punten. De MidKap zakte 1,7 procent tot 721,29 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen leverden tot 2,5 procent in.

Amsterdam

Koffieconcern JDE Peet's maakte een koerssprong van bijna 14 procent tot 35,84 euro. De introductieprijs bedroeg 31,50 euro per aandeel. Het moederbedrijf van Douwe Egberts heeft daarmee een marktwaarde van 15,6 miljard euro. JDE Peet's zou eerst woensdag 3 juni de stap naar de beurs maken, maar vanwege de grote belangstelling van investeerders is de beursgang vervroegd. De beursgang van JDE Peet's is de grootste in Europa dit jaar. In de AEX was winkelvastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield de grootste daler met een verlies van 6,5 procent.