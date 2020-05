Waarom de AliExpress-economie ons ziek maakt

Miljoenen Europeanen hebben hun werk verloren door een virus dat exact de routes volgt die we zelf wereldwijd hebben aangelegd. Regeringsleiders bakkeleien over de vraag hoeveel miljarden euro’s de redding van banen en bedrijven mag kosten. Belangrijk, maar erachter ligt een vraag die veel dwarser en radicaler is: hoe maken we onze economie minder efficiënt?