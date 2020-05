Basic-Fit blikvanger op groen Damrak

Amsterdam

De Europese beurzen gingen donderdag met flinke plussen de dag uit. Beleggers waren positief gestemd over het herstel van de economische activiteit nu in veel Europese landen de coronamaatregelen steeds verder worden afgebouwd. Op het Damrak straalde Basic-Fit, nadat de Nederlandse regering besloten had dat sportscholen toch eerder open mogen dan 1 september. De AEX-index op Beursplein 5 sloot 1,8 procent hoger, de MidKap 1,6 procent. Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 1,8 procent. Basic-Fit was met afstand de grootste stijger bij de middelgrote bedrijven en maakte een sprong van ruim 15 procent. Nederland is goed voor meer dan een kwart van de omzet van de fitnessketen. Eurocommercial Properties liet weten dat alle winkelcentra van het vastgoedbedrijf weer open zijn en steeg 4,7 procent. Ook groothandelsbedrijf Sligro werd flink hoger gezet (plus 15,2 procent). In de aanloop naar de heropening van de horeca wordt het drukker bij het bedrijf. Drankenproducent Lucas Bols klom 1,2 procent. In Londen steeg easyJet 4,4 procent. De Britse prijsvechter wil in coronatijd maximaal 30 procent in het personeelsbestand snijden. <