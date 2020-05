Zwaargewicht Prosus onderuit in AEX

Amsterdam

De AEX-index in Amsterdam is woensdag met verlies gesloten. Vooral de min van zwaargewicht Prosus liet zich voelen. Oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en China deden de beurswaarde van de techinvesteerder geen goed. Elders in Europa sloten graadmeters met winst. De AEX-index sloot 0,4 procent in de min op 528,96 punten. De MidKap klom 1 procent tot 720,19 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 1,8 procent. De heropening van de economieën in de verschillende landen bleef de stemming ondersteunen. Ook reageerden beleggers op het herstelplan van de Europese Commissie. Prosus verloor 5,4 procent. De Amerikaanse president Donald Trump verklaarde nog deze week met maatregelen tegen China te komen, naar aanleiding van de bemoeienissen van Peking met Hongkong. Prosus heeft onder meer een belang in het Chinese internetbedrijf Tencent. Verder was biotechnologiebedrijf Galapagos (min 5,4 procent) een opvallende daler. Sterkste stijger in de AEX was ING met een winst van 6 procent. Branchegenoot ABN Amro steeg 4,8 procent. De financiële fondsen werden vooruit geholpen door de gestegen rente.