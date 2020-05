Bedrijfsnaam Organon keert terug in Nederland

De bedrijfsnaam Organon keert definitief terug in Nederland. Dit is het resultaat van overleg tussen de Nederlandse directie van farmacieconcern MSD en de landelijke ondernemingsraad die hierover advies moest uitbrengen.

Haarlem

Vanuit de ondernemingsraad is er nu groen licht voor de uitvoering van de plannen en vervolgstappen in Nederland. MSD kondigde eerder dit jaar al aan een deel van het bedrijf te willen afsplitsen onder de naam Organon. Die bijna honderd jaar oude naam verdween in 2007 uit Nederland toen medicijnfabrikant Organon uit Oss, destijds in handen van AkzoNobel, werd overgenomen door Schering-Plough. De bedrijfsonderdelen maken sinds 2009 deel uit van MSD, dat op zijn beurt in Noord-Amerika bekendstaat als Merck.

De nieuwe bedrijfsnaam zal pas officieel gebruikt worden vanaf de eerste helft van volgend jaar. Het is de bedoeling dat ongeveer 1100 van de ruim 6000 medewerkers van MSD Nederland overgaan naar Organon. Vakbond CNV vindt het goed nieuws dat MSD opnieuw kiest 'voor de vruchtbare Brabantse omgeving nadat Oss jarenlang min of meer aan het infuus was gelegd'. <