Voor vleessector staat veel op spel

Het slachthuis van vleesverwerker Vion in Groenlo is gesloten vanwege een uitbraak van het coronavirus. (beeld anp / Vincent Jannink)

Hoe ziet slachtsector eruit en wat staat er op het spel?

Amsterdam

Wie over de ‘donkere dagen’ in de varkensindustrie wil horen, moet in de Verenigde Staten zijn. Waar slachthuizen vanwege corona al weken dicht zijn en The New York Times de gevolgen daarvan optekent. Over boeren die ‘hun zinnen niet kunnen afmaken’ als ze vertellen wat hun te doen staat met hun dieren.

Er is het schrijnende verhaal van een boer in Minnesota, die de kieren in zijn varkensstal afplakte en CO 2 door zijn ventilatiesysteem pompte. Verstikkingsdood. Of een andere boer die ook nergens heen kon met zijn varkens en ze een voor een door de kop schoot. Hij was de hele dag bezig.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .