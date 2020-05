AF-KLM noemt de trein als alternatief bij korte vlucht

Luchtvaartconcern Air France-KLM onderzoekt de mogelijkheid van de inzet van treinen op bepaalde korte trajecten. Dat schrijft het Frans-Nederlandse concern in een document dat voorafgaand aan de aandeelhoudersvergadering is gepubliceerd.

Parijs

Het is AF-KLM er alles aan gelegen om de uitstoot van CO 2 te verminderen. Dat wil het concern deels bereiken met de inzet van schonere vliegtuigen en door gebruik te maken van schonere brandstof. Maar ook de inzet van treinen als volwaardig alternatief voor een aantal binnenlandse Air France-trajecten is een optie.

steunpakket

Eerder kreeg AF-KLM een steunpakket ter waarde van 7 miljard euro vanuit Parijs. Volgens de Franse minister van Financiën Bruno le Maire waren daar duurzaamheidseisen aan verbonden. Over Nederlandse steun voor KLM wordt nog altijd onderhandeld. Het gaat volgens AF-KLM om een pakket tussen de 3 miljard en 4 miljard euro. De onderhandelingen kunnen eind juni afgerond zijn. Het steunpakket moet ook door de Tweede Kamer worden goedgekeurd. Na de zomer komt het bedrijf met een strategie-update. Met name met de lokale vluchten van Air France valt volgens het moederbedrijf een wereld te winnen. Dit onderdeel was vorig jaar goed voor een verlies van 200 miljoen euro.

Verder verwacht AF-KLM dat verschillende luchtvaartmaatschappijen de crisis niet zullen overleven. Dat zal een consolidatieslag in de sector teweegbrengen. Als kansen zich voordoen, zal ook AF-KLM deze mogelijkheid niet onbenut laten. Maar dat is momenteel niet aan de orde. <