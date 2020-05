Or Tata Steel verzet zich tegen vertrek van Henrar

De centrale ondernemingsraad van Tata Steel Nederland wil juridische stappen zetten wegens het vertrek van Theo Henrar. Dat laten personeelsvertegenwoordigers weten aan medewerkers van de staalfabrikant in Nederland.

Vorige week werd bekend dat Henrar opstapt als directeur van Tata Steel Nederland, wat leidde tot protesten en spontane stakingsacties onder het personeel. De ondernemingsraad (or) spreekt van ontslag van de Nederlandse topman. Omdat de or niet om advies is gevraagd, zouden juridische stappen nodig zijn.

De taken van Henrar worden voorlopig waargenomen door Hans van den Berg, vicevoorzitter van de directie van Tata Steel Nederland. Van den Berg is al decennia werkzaam bij het staalbedrijf. Een woordvoerder van het staalbedrijf benadrukt dat Van den Berg tijdelijk de verantwoordelijkheden van Henrar overneemt, zolang er wordt gezocht naar een definitieve opvolger.

Onder het personeel groeit ook de onrust. Dinsdag vonden allerlei acties plaats. Zo werden dinsdagmorgen de toegangspoorten geblokkeerd. Eerder legden medewerkers van de nachtploeg het werk neer. <