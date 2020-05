Beurzen beginnen week met winst

De AEX-index op de beurs in Amsterdam is maandag met winst gesloten. Ook de andere Europese aandelenbeurzen gingen omhoog en de koerswinsten liepen in de loop van de dag duidelijk op. De verdere versoepeling van de coronamaatregelen in veel landen bleef zorgen voor optimisme bij beleggers. De oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en China werden daarbij aan de kant geschoven.

Amsterdam

De hoofdindex op Beursplein 5 eindigde 1,6 procent hoger op 532,82 punten. De MidKap won 1,7 procent tot 706,32 punten. Parijs steeg 2,2 procent. De DAX in Frankfurt klom 2,9 procent. Het vertrouwen van Duitse ondernemers in de economie toonde in mei wat herstel, na een absoluut dieptepunt in april. De handel verliep verder relatief rustig aangezien de financiële markten in Londen en New York dicht waren.

Koploper in de AEX was vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield met een winst van bijna 8 procent. De meeste hoofdfondsen wonnen terrein. BAM won ruim 3 procent. De Duitse dochter Wayss & Freytag Ingenieurbau heeft als onderdeel van een consortium een metroklus in Düsseldorf binnengesleept.