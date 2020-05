Kabinet: geen verbod op uitverkoop

Den Haag

Het kabinet gaat uitverkoop de komende weken toch niet verbieden. Het ministerie van Economische Zaken heeft onderzocht op welke manieren het kabinet 'massale kortingsacties' zou kunnen tegengaan, maar een verbod op uitverkoop tot 1 juli is op korte termijn lastig te regelen en onder winkeliers is te weinig steun voor zo'n maatregel. Dat zegt het ministerie na berichtgeving van RTL Z. Uit een eerdere peiling onder winkeliers bleek nog dat een 'ruime meerderheid' enthousiast was over het idee over uitstel. Na gesprekken met ondernemers en brancheorganisatie INRetail blijkt echter dat de meeste winkeliers er het voordeel juist niet van inzien. <