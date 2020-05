E-bike-pionier heeft het tij mee

Een medewerker van E-bike to go repareert een fiets. (beeld RAYMOND RUTTING)

Door de coronacrisis verwacht E-bike to go nog voor de zomer door zijn voorraad voor 2020 te zijn.

Amsterdam

‘We’re gonna saaave the wooorld tooo-niiight.’ De stem van Patrick van Geerenstein (37) slaat over als hij luid meezingt met de Swedish House Maffia. Hij heeft zojuist een elektrische fiets omhoog getakeld en haalt de band eraf. ‘Zo plat als een dubbeltje.’

Van Geerenstein werkt in de werkplaats van E-bike to go in Amsterdam-Noord. Het bedrijf verhuurt elektrische fietsen aan particulieren en bedrijven. Voor 79 euro kunnen klanten een maandabonnement afsluiten, waarbij de verzekering en de reparatie zijn inbegrepen. ‘Als een fiets stukgaat, krijgt de klant binnen twee dagen een nieuwe’, zegt Van Geerenstein terwijl hij neuriënd ee..

