Tata snapt Nederlandse bedrijfscultuur niet

Van 2005 tot 2017 was Jacques Schraven (78) president-commissaris van Tata Steel IJmuiden.

Hij kijkt hoofdschuddend naar wat daar gebeurt. Het ontslag van Henrar dient volgens hem geen enkel belang.

IJmuiden

Kunt u begrip opbrengen voor het feit dat directievoorzitter Theo Henrar, die zich verzet tegen reorganisatie, moest vertrekken?

‘Nee. Ik begrijp niet welk belang daarmee gediend wordt. De mensen in India hadden er toch een goede baas aan. Op twee kwartalen na tijdens de eurocrisis heeft IJmuiden altijd winst gemaakt. En dat ging na investeringen als dividend naar de Europese moedermaatschappij. Of het werd uitgeleend aan het verlieslijdende Britse bedrijf. Nooit heeft het staalbedrijf in IJmuiden zijn hand hoeven ..

