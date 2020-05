AEX besluit de dag nipt in het groen

Amsterdam

De Europese aandelenbeurzen zijn dinsdag wisselend de dag uitgegaan. De Amsterdamse AEX-index wist de verliezen van eerder op de dag goed te maken en eindigde nipt hoger. Beleggers deden het rustig aan na de sterke opmars een dag eerder. Het beleggersvertrouwen in Duitsland steeg harder dan verwacht, wat zorgde voor wat steun. De AEX-index op Beursplein 5 eindigde met een stijging van 0,1 procent op 520,45 punten. De hoofdindex klom maandag bijna 4 procent. De MidKap ging 0,3 procent omhoog tot 700,39 punten. De beurzen in Londen en Parijs daalden tot 0,9 procent. Frankfurt dikte 0,2 procent aan. Verzekeraar NN stond 3 procent in de plus en was daarmee de grootste stijger bij de hoofdfondsen. Het concern versterkt zijn kapitaalpositie met een deal rond zijn pensioenportefeuille. Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield sloot de rij met een verlies van 5,9 procent.

In de MidKap ging ingenieursbureau Arcadis aan kop met een plus van 4,6 procent. Air France-KLM stond onderaan met een min van 9 procent. Air France wil de komende weken geleidelijk diverse binnenlandse en Europese vluchten hervatten.