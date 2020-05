FBI kraakt iPhone en is woedend op Apple

Het is de FBI gelukt om de vergrendelde iPhones open te breken van de man die drie Amerikaanse militairen doodschoot. De FBI wilde dit doen om bewijs te verzamelen, maar fabrikant Apple weigerde hierbij hulp.

Washington DC

Mohammed Saeed Alshamrani schoot een half jaar geleden op een luchtmachtbasis in Florida drie Amerikaanse militairen dood. Al snel rees het vermoeden dat hieraan terroristische motieven ten grondslag lagen. Om hier zeker van te zijn, wilde de FBI toegang tot de iPhones van de aanslagpleger.

Probleem: iPhones zijn bijzonder lastig te ontgrendelen zonder de hulp van de rechtmatige eigenaar. Dat geldt zowel voor het openen met vingerafdruk als voor het openen via gezichtsherkenning. Het standpunt van Apple is al jarenlang hetzelfde: we kunnen en willen niet helpen telefoons te ontgrendelen.

