Forse winsten op Europese beurzen

De Europese aandelenbeurzen zijn maandag met forse winsten gesloten. De versoepeling van de coronamaatregelen in veel landen zorgde voor optimisme bij beleggers en wakkerde de hoop aan op een economisch herstel in de tweede jaarhelft. Ook reageerden de financiële markten op veelbelovende testresultaten bij een onderzoek naar een potentieel coronavaccin van farmaceut Moderna. De AEX-index eindigde 3,9 procent hoger op 519,89 punten. De MidKap ging 4 procent vooruit tot 698,30 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt dikten tot 5,7 procent aan.