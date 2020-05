Onrust bij Tata Steel om vertrek topman

IJmuiden

Directievoorzitter Theo Henrar treedt eind mei terug als topman van Tata Steel Nederland. Volgens het moederconcern Tata Steel Europe is in onderling overleg besloten tot zijn vertrek. Het streven is in de komende weken een opvolger aan te kondigen. Andere partijen bij het staalbedrijf zeggen dat van goed overleg geen sprake is geweest en dat Henrar is ontslagen door Tata Steel.

Henrar trad 33 jaar geleden in dienst bij het bedrijf, toen nog onder de naam Hoogovens. Hij is sinds 2008 directievoorzitter van de Nederlandse tak van het Indiase Tata Steel. Tot het einde van het jaar blijft hij aan het bedrijf verbonden als adviseur. Tata Steel is bezig met een reorganisatie van zijn Europese activiteiten. Daarbij moeten onder meer arbeidsplaatsen in Nederland verdwijnen. Het bedrijf kampt met moeilijke marktomstandigheden in de staalindustrie, verergerd door de coronacrisis.

De raad van commissarissen zegt Tata Steel zeer dringend te hebben ontraden om door te zetten met het voornemen om Henrar weg te sturen. De raad acht het moment zeer ongelukkig. Voor Tata Steel is alle ervaring en focus nodig in het bestrijden van de gevolgen van corona.

garantie

Henrar kwam eerder met de vakbonden een werkgelegenheidsgarantie overeen, waardoor er volgens FNV in Nederland tot oktober 2021 geen ontslagen zouden mogen vallen. FNV-bestuurder Roel Berghuis heeft de indruk dat Henrar niet vrijwillig opstapt, maar min of meer gedwongen afscheid neemt. Bij de 'spontane acties' op maandag waren volgens Berghuis tientallen medewerkers aanwezig. Ze deden dat om extra uitleg te vragen over het vertrek van Henrar. Ook wilden zij weten wat dit voor hen betekent. Berghuis vermoedt dat er de komende dagen meer van dit soort personeelsbijeenkomsten plaatsvinden.

Tata Steel heeft in IJmuiden, op het complex van de vroegere Koninklijke Hoogovens, bijna 9000 medewerkers in dienst. De staalreus kondigde vorig jaar aan te willen snijden in de kosten van zijn Europese activiteiten. Dat kwam door de lastige marktomstandigheden. Aanvankelijk wilde het Indiase concern daarbij zo'n 3000 banen schrappen. Onlangs verlaagde Tata Steel dat streefgetal naar 1250 banen, waarvan zo'n 1000 arbeidsplaatsen in IJmuiden.<