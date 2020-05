Een standbouwbedrijf is nu even de 1,5 meterexpert. ‘Het is leuk, maar je houdt je onderneming er niet mee overeind’

Amersfoort

De coronacrisis is niet de eerste professionele ramp voor Hank Hagoort. In 2017 zag hij door een kortsluiting in een nacht zijn hele bedrijf in beursstands in vlammen opgaan. ‘Je staat met je handen in het haar. Alles brandt af, je bent ineens alles kwijt’, zegt de ondernemer over de zomernacht bijna drie jaar geleden. ‘Maar we hadden nog veel klanten en de markt was goed. We hadden alleen even..

