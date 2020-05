Onzekere tijden voor christelijke boekenhandel, ‘maar gunfactor is groot’

De christelijke boekenbranche doet het bovengemiddeld goed in deze coronatijd. De meeste winkels zitten niet in dure huurpanden in het centrum. En ze hebben een hoge gunfactor.

Kampen, 16 mei 2020. Christelijke boekwinkel De Rank. Vanwege de coronamaatregelen is o.a. het gebruik van een winkelmandje verplicht en is de speelplek voor kinderen in de winkel afgesloten. Pijlen op de vloer geven de verplichte looproute aan. (beeld Dick Vos)