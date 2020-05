'Ook vliegmaatschappijen van elders moeten geld teruggeven'

Den Haag

Dat geeft de Consumentenbond aan nu de discussie over vouchers en geld terug deze week is opgelaaid. Buitenlandse maatschappijen mogen er ook voor kiezen om vouchers als optie aan te bieden, maar terugbetaling moet altijd een optie zijn, bevestigde de Europese Commissie deze week. 'Alle luchtvaartmaatschappijen moeten voldoen aan de Europese regels daarover', vat een woordvoerster van de Consumentenbond samen. Op buitenlandse vliegtuigmaatschappijen heeft de consumentenbeschermingsorganisatie wel wat minder zicht dan op de Nederlandse. Samen met Europese zusterorganisaties houden ze buitenlandse vliegtuigmaatschappijen wel goed in de gaten. Het is aan reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen om te zorgen dat klanten voor vouchers kiezen, door die interessanter te maken, zegt de bond. <