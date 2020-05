Beurzen omlaag na slecht nieuws uit VS

De Europese beurzen sloten donderdag met stevige verliezen. Het sentiment kreeg een knauw van nieuwe cijfers over de Amerikaanse uitkeringsaanvragen. Veel meer Amerikanen hebben om steun bij de overheid aangeklopt dan economen gemiddeld hadden voorzien. Ook galmde een waarschuwing van centralebankpresident Jerome Powell na voor de economische risico's van de coronacrisis. De AEX-index in Amsterdam eindigde 2,6 procent lager, de MidKap 1,9 procent. Parijs, Frankfurt en Londen leverden tot zo'n 2,8 procent in.