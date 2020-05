Coronacrisis leidt tot roep om meer koopzondagen

Den Haag

Ruim twintig winkels uit Katwijk dienden woensdag het verzoek in bij de gemeente om op zondag open te mogen. Dat helpt om in de anderhalvemetersamenleving bezoekers beter te spreiden over de week, stellen zij. Ondertekenaars van de brief zijn met name supermarkten en enkele winkelketens.

Volgens Sandro Slijepcevic, woordvoerder van de winkeliers, is het verzoek ‘absoluut niet’ een manier om onder het mom van corona koopzondagen in te voeren. ‘De reden is de anderhalve meter goed te kunnen waarborgen en te zorgen voor de veiligheid van het winkelend publiek en het personeel. Wij vragen om een tijdelijke verruiming.’

