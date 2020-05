ANWB wil garanties bij losse vliegtickets

Den Haag

Er moet een garantieregeling komen voor consumenten die een los vliegticket boeken, zodat deze gedekt zijn tegen een eventueel faillissement van de maatschappij. Dat vindt de ANWB, die deze eis bij minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) heeft neergelegd.

Door de uitbraak van het coronavirus is het reisverkeer nagenoeg stilgevallen. Consumenten van wie de reis geannuleerd is, krijgen van hun reisaanbieder in veel gevallen een voucher. De Europese Commissie stelde woensdag de nodige eisen waaraan de tegoedbonnen moeten voldoen. <