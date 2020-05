Coronacrisis brengt ABN Amro in de rode cijfers

Amsterdam

Toch vindt de onlangs aangetreden topman Robert Swaak niet dat het financiële concern er heel slecht voorstaat. 'De kern van de bank is gezond', benadrukt hij in een toelichting. Swaak voorziet vooralsnog ook nog geen banenreductie. Net als bij andere banken moest ABN Amro erg veel geld opzijzetten voor leningen die mogelijk nooit terugbetaald worden, onder meer voor kredieten die uitstaan in de olie- en gassector. De kredietvoorzieningen bedroegen in totaal 1,1 miljard euro. Volgens Swaak werd dit bedrag vooral gestuwd door twee uitzonderlijke klantdossiers, waar de bank zo'n half miljard euro aan kwijt was. Hoelang de crisis gaat duren, is volgens de topman nog lastig te zeggen. Voorlopig houdt ABN Amro er rekening mee dat de kredietvoorzieningen in heel 2020 zullen uitkomen op 2,5 miljard euro. <