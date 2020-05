TUI schrapt 8000 banen vanwege coronacrisis

Hannover

Volgens de grootste aanbieder van pakketreizen ter wereld, die onder meer in Nederland actief is, is het nodig om de kosten fors terug te brengen, aangezien er deze zomer waarschijnlijk veel minder mensen op vakantie zullen gaan.

TUI wil de indirecte kosten met 30 procent terugdringen. Een woordvoerder kon nog niet aangeven wat de ingrepen betekenen voor personeel in Nederland. Het bedrijf neemt eerst iedere afzonderlijke afdeling onder de loep op zoek naar besparingsmogelijkheden. Daarbij mikt het bedrijf vooral op besparingen door het niet vervangen van vertrekkend personeel en een vacaturestop. Of er ook gedwongen ontslagen aan te pas komen, is nog onduidelijk.

'We zullen in gesprek gaan met directies en ondernemingsraden van onze bedrijfsonderdelen als daar banen worden geraakt', aldus de zegsman.

Het reisconcern kreeg in januari nog een recordaantal boekingen binnen, mede geholpen door het omvallen van Thomas Cook in 2019. De coronapandemie zorgde in maart echter voor de 'zwaarste crisis ooit' voor TUI en de toerismesector als geheel. Die zorgde ervoor dat het verlies in het tweede kwartaal van TUI's gebroken boekjaar ruim verviervoudigde tot een min van 740,5 miljoen euro.

Een overbruggingskrediet met garanties van de Duitse staat moet TUI door de crisis loodsen. Mede dankzij die lening van 1,8 miljard euro heeft TUI nu 2,1 miljard euro aan reserves in kas. 'We zijn van een zeer, zeer kritieke situatie overgegaan naar een kritieke situatie', zei topman Fritz Joussen in een conference call. Hij voorspelde dat de vraag naar vakanties in 2022 weer terug is op het oude niveau.

TUI probeert komende tijd meer in te zetten op het aanbieden van vakanties dichter bij huis en hoopt dat er aan het einde van de zomer weer een heropleving voor de toeristische sector inzit. Joussen gaf tegelijkertijd toe dat klanten die al reizen hebben geboekt gefrustreerd raken, omdat het nog steeds onduidelijk is of hun vakanties nog door kunnen gaan. <

vraag naar vliegreizen blijft laag

De vraag naar vliegreizen zal door het coronavirus nog minstens vijf jaar lager blijven dan voor de crisis. Dat verwacht internationale luchtvaartorganisatie IATA. Wereldwijd zal het aantal passagiers in 2025 nog steeds ongeveer 10 procent onder de normale cijfers liggen, schatte hoofdeconoom van IATA Brian Pearce woensdag op een persconferentie. Volgend jaar zal het vliegverkeer volgens de luchtvaartorganisatie ongeveer een derde zijn van de aantallen die werden verwacht voorafgaand aan de crisis. Pas in 2023 zal het vliegverkeer weer redelijk gelijk zijn aan het eerdere niveau.