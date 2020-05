Marc Calon vertrekt als voorzitter van LTO

De voorzitter van boeren- en tuindersorganisatie LTO Nederland, Marc Calon, legt zijn werkzaamheden per direct neer.

Zoetermeer

Hij constateert dat er bij delen van de achterban onvoldoende draagvlak is voor zijn voorzitterschap. Eind dit jaar stapt hij definitief op na het verlopen van zijn termijn. LTO stapte deze maand uit het samenwerkingsverband Landbouw Collectief, dat actie voert rond het stikstofdossier. Binnen het Landbouw Collectief botste LTO vaak over de vaak harde toon die andere boerenorganisaties kozen in het stikstofdebat. Waar LTO eerder voor compromissen gaat, wilden andere groeperingen juist de confrontatie aangaan met de politiek.

Landbouwminister Carola Schouten spreekt waardering uit voor Calon. Zij noemt hem 'een man met het hart op de tong' en 'een eerlijke gesprekspartner', met wie ook in lastige tijden zaken gedaan konden worden. <