ABN Amro hard onderuit op Damrak

Amsterdam

Het aandeel ABN Amro is woensdag op de beurs in Amsterdam hard onderuitgegaan. De bank zette in het eerste kwartaal van dit jaar een fors verlies in de boeken en werd daarvoor door beleggers afgestraft. Dit drukte op de leidende AEX-index, die met een verlies van 1,6 procent de handel uit ging. Elders in Europa was het sentiment eveneens negatief. De vrees voor een nieuwe besmettingsgolf als de coronamaatregelen in de Verenigde Staten en andere landen te snel worden versoepeld, zorgde voor terughoudendheid bij beleggers. De AEX zakte naar 512,19 punten. De MidKap zakte 2,5 procent tot 679,38 punten. Frankfurt en Parijs verloren tot 2,9 procent. Londen leverde 1,6 procent in na een recordkrimp van de Britse economie van 5,8 procent in maart. ABN Amro verloor 9,1 procent aan beurswaarde. De bank leed in het eerste kwartaal een nettoverlies van 395 miljoen euro. Analisten spraken van teleurstellende cijfers. Prosus voerde de AEX aan met een winst van 5,5 procent. Boskalis sloot in de MidKap 3,7 procent lager. De impact van de coronacrisis was in het eerste kwart van 2020 beperkt voor de baggeraar en maritiem dienstverlener.