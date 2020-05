EU-geld voor sluiten Hemwegcentrale

Brussel

De Europese Commissie is akkoord gegaan met de compensatie die energiebedrijf Vattenfall krijgt voor de sluiting van een kolencentrale in Amsterdam. Die centrale aan de Hemweg werd eind vorig jaar stilgelegd, terwijl de sluiting aanvankelijk voor 2024 was gepland. De Hemwegcentrale moest vervroegd dicht, omdat het kabinet had besloten de uitstoot van koolstofdioxide sneller terug te dringen. Een bedrag van 52,5 miljoen euro moet Vattenfall compenseren voor de winst die het bedrijf daardoor is misgelopen. De Europese Commissie is er nog niet over uit of die compensatie Vattenfall een oneerlijk voordeel biedt ten opzichte van concurrenten. <