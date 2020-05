Europese beurzen blijven dicht bij huis

Amsterdam

De AEX-index op Beursplein 5 sloot een fractie hoger op 520,44 punten. De MidKap daalde 0,9 procent tot 697,08 punten. Frankfurt ging 0,1 procent omlaag en Parijs verloor 0,4 procent. Londen was een positieve uitschieter en won 0,9 procent.

Aegon (plus 2,6 procent) was een van de sterkste stijgers in de AEX. De verzekeraar wist het afgelopen kwartaal de mindere prestaties in de Verenigde Staten ruimschoots te compenseren door betere prestaties in Nederland. ArcelorMittal stond onderaan met een min van 5,5 procent. De staalreus wil 2 miljard dollar ophalen om zijn balans te versterken. Het aandeel had daarnaast te lijden onder tegenvallende resultaten van concurrent ThyssenKrupp.