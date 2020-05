Dat leenstelsel is zo slecht nog niet, toch?

De bevindingen van het Centraal Planbureau (CPB) over het effect van het studieleenstelsel zijn verrassend.

Studenten protesteren in Amsterdam tegen het voorstel van minister Van Engelshoven dat studenten meer rente moeten betalen op studieleningen. (beeld anp / Evert Elzinga)

De toegankelijkheid van het hoger onderwijs is niet afgenomen en het onderzoek levert de politiek geen argumenten om het leenstelsel op de schop te nemen, terwijl een Kamermeerderheid dat wel wil.

Den Haag

Waarom was dit onderzoek nodig?

Studenten die in 2015 en later aan hun studie begonnen, komen niet langer in aanmerking voor de basisbeurs en uitwonende beurs. Een initiatief van de VVD, D66, GroenLinks en de PvdA. Als alternatief werd studenten een zeer gunstige lening voorgehouden: een extreem lage rente en afbetaling binnen dertig jaar. Lukt dat niet, dan wordt de lening kwijtgescholden. Voor studenten van ouders met een l..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .