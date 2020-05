'Handelsdeal VS en China weer onzeker'

Peking

Binnen de Chinese overheid gaan stemmen op om terug te komen op de eerdere handelsdeal met de VS. Belangrijke adviseurs zouden al aandringen op nieuwe onderhandelingen met de Amerikanen om voor China betere voorwaarden af te dwingen, meldt de Chinese krant Global Times. De zogeheten fase 1-deal maakte in januari een voorlopig einde aan de handelsoorlog tussen de grootmachten. China beloofde onder andere meer Amerikaanse landbouwproducten te kopen en de financiële markt open te stellen voor buitenlandse partijen. De VS zagen af van bepaalde importheffingen. <