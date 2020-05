Lijnden

Daarnaast voert de touroperator extra maatregelen in voor de transfer naar de luchthaven, het inchecken, de vlucht en de transfer naar het all-inclusive hotel om het besmettingsgevaar te minimaliseren. Met deze stappen hoopt Corendon een veilige vakantie te organiseren zonder verplichte mondkapjes of 1,5 meter afstand. 'Dat is voor ons geen vakantie', aldus topman Steven van der Heijden van de reisorganisatie. 'Wij willen dat onze klanten zich vrij en zorgeloos kunnen bewegen. Zowel tijdens de vlucht als in het hotel, kunnen onze gasten zich net zo ontspannen en zich in de watten laten leggen als onder normale omstandigheden.'

De belangrijke voorwaarde voor de 'coronavrije' vakantie is dat gasten het hotel niet mogen verlaten. Anders kan Corendon niet meer garant staan voor hun veiligheid. De touroperator hoopt dat klanten dat accepteren in ruil voor een 'onbezorgde' vakantie.

coronasneltesten

Het testen voor het longvirus gebeurt volgens 'wetenschappelijk onderzochte en betrouwbare coronasneltesten', belooft de reisorganisatie. Vakantiegangers kunnen voor 50 euro per persoon zich kort voor het vertrek van de vlucht laten testen. Daarna zorgt Corendon ervoor dat vakantiegangers zo veel mogelijk in een beschermde omgeving blijven. Dit betekent dat de buschauffeurs van de transfer naar Schiphol, piloten en cabinepersoneel van Corendon-vliegtuigen en de medewerkers van het hotel met grote regelmaat getest worden op COVID-19.

Indien een reiziger toch besmet blijkt te zijn met het longvirus, mag die zijn reis niet meer voortzetten. De persoon ontvangt samen met zijn hele gezelschap een reisvoucher met een tegoed gelijk aan de waarde van de geboekte vakantie. Deze kan later ingewisseld worden voor een nieuwe vakantie. De reisvoucher is een jaar geldig.

De eerste beschikbare bestemming voor deze aangepaste vorm van vakantie wordt Antalya aan de Turkse Rivièra, waar de reisorganisatie meerdere all-inclusive hotels bezit. Er wordt overlegd met de autoriteiten op andere bestemmingen om ook daar vakanties te kunnen aanbieden. Voorbeelden hiervan zijn Ibiza en Curaçao, Sardinië en Sicilië.

Branchegenoot TUI Nederland heeft ook plannen om mensen toch op vakantie te kunnen laten gaan, maar maakt daarbij andere afwegingen dan Corendon. 'De volledige vakantie moeten doorbrengen in het hotel, zien wij op dit moment toch als een te grote beperking voor vele klanten.' <