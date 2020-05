Fleurop: drukste Moederdag ooit

Veenendaal

Bloemenbestelbedrijf Fleurop kijkt door alle coronamaatregelen terug op zijn drukste Moederdag ooit. Volgens de onderneming werden er vergeleken met een jaar terug 2,5 keer meer bestellingen geplaatst. Waarschijnlijk speelt mee dat veel mensen fysiek niet in staat waren om hun moeder te bezoeken. 'Elke Moederdag is voor ons een piekmoment', zegt directeur Jeroen de Zwart. 'Maar zo druk als dit jaar was het nog nooit. Bloemen lijken het beste alternatief om gevoelens over te brengen nu fysiek contact niet altijd mogelijk is.' Naast een stijging in het aantal bestelde boeketten zag Fleurop ook de gemiddelde orderwaarde toenemen. <