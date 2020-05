Europese beurzen overwegend omlaag

De Europese aandelenbeurzen zijn maandag in meerderheid met verliezen de handel uitgegaan. Nieuwe coronabesmettingen in onder meer Zuid-Korea, waar de lockdown eerder werd versoepeld, zorgden voor terughoudendheid op de financiële markten. De aandacht van beleggers ging tevens uit naar de verdere versoepeling van de coronamaatregelen in veel landen. De AEX-index eindigde 0,1 procent lager op 520,33 punten. De MidKap daalde 1,3 procent tot 703,71 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 1,3 procent. Londen sloot met een plusje van 0,1 procent.