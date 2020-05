ING in schijnwerpers op groen Damrak

De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met winst de handel uitgegaan. De leidende graadmeter werd vooruitgeholpen door de winst van ING. Elders in Europa was het sentiment eveneens positief. De toenadering tussen China en de Verenigde Staten om de eerste fase van de handelsdeal tussen de twee landen te verwezenlijken, zorgde voor optimisme. Verder reageerden beleggers op het banenrapport uit de Verenigde Staten. De AEX-index eindigde de sessie 0,8 procent hoger op 520,57 punten. De MidKap klom 1 procent tot 712,91 punten. Parijs en Frankfurt stegen tot 1,4 procent. In Londen hadden beleggers een vrije dag. ING eindigde met een plus van 3,6 procent. Het financiële concern zag de kwartaalwinst met ruim 40 procent kelderen als gevolg van de coronacrisis. Daarmee presteerde de bank echter beter dan verwacht. Volgens topman Ralph Hamers, die later dit jaar vertrekt naar de Zwitserse bank UBS, is de bank goed gekapitaliseerd. Techinvesteerder Prosus was met een winst van 3,9 procent dagwinnaar in de AEX. Galapagos verloor 4 procent en was daarmee de sterkste daler in de hoofdindex.