AEX stevig omhoog op drukke cijferdag

De Amsterdamse AEX-index is donderdag flink gestegen. Een onverwachte toename van de Chinese export en steeds meer landen die de coronamaatregelen langzaamaan afbouwen, zorgden voor optimisme. De AEX-index op Beursplein 5 sloot 2,1 procent hoger op 516,26 punten. De MidKap klom 1 procent tot 705,75 punten. Parijs en Frankfurt stegen tot 1,5 procent. Londen won 1,4 procent na het besluit van de Bank of England om de rente onveranderd te laten.

Amsterdam

Staalbedrijf ArcelorMittal was met een plus van 6,8 procent de grootste stijger in de AEX. De onderneming schrapt het dividend en een deel van de investeringen om zo zijn buffers te versterken.

Bouwbedrijf BAM verloor 2,8 procent in de MidKap na melding van een lager kwartaalresultaat. Air France-KLM verloor 2,5 procent na bekendmaking van een nettoverlies van 1,8 miljard euro in het eerste kwartaal.

De euro was 1,07936 dollar waard tegen 1,0802 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 7,8 procent duurder op 25,86 euro. Brentolie kostte 4,3 procent meer op 31,01 dollar per vat.