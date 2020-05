Amsterdamse beurs sluit met verlies

Amsterdam

De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag met verlies de handel uitgegaan. Ook elders in Europa sloten de beurzen overwegend in de min, na de publicatie van economische data die nog maar eens wijzen op de ernst van de coronacrisis. Tegelijkertijd verwerkten beleggers de stapsgewijze versoepeling van maatregelen tegen de virusuitbraak in verschillende Europese landen. De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,8 procent lager op 505,55 punten. De MidKap zakte 1,7 procent tot 698,62 punten. De beurs in Parijs daalde 1,1 procent en Frankfurt zakte 1,2 procent. Londen eindigde nagenoeg vlak. Beleggers proberen wijs te worden uit nieuwe macro-economische voorspellingen van de Europese Commissie. Die verwacht dit jaar een krimp van gemiddeld 7,7 procent in de eurolanden, gevolgd door 6,3 procent groei in 2021. Daarnaast bleek uit het banenrapport van loonstrookverwerker ADP dat in het Amerikaanse bedrijfsleven in april 20,2 miljoen banen zijn verdwenen. In de AEX was Adyen de sterkste stijger met een winst van 3,4 procent. Winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield sloot de rij met een verlies van 5 procent.