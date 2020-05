Olieprijzen stijgen, aandeel Shell in trek

Olie- en gasconcern Shell was dinsdag erg in trek op de beurs in Amsterdam dankzij de oplopende olieprijzen. Daardoor steeg de beurswaarde van Shell met ongeveer 6,5 procent. Beleggers verwerkten daarnaast weer een flinke hoeveelheid kwartaalberichten van grote Europese bedrijven. De belangrijkste beursgraadmeters toonden duidelijk herstel na de zware koersverliezen van een dag eerder. De AEX-index aan het Damrak sloot 2,7 procent in de plus op 509,83 punten. Maandag verloor de hoofdindex nog ruim 3 procent. De MidKap steeg 1,3 procent tot 710,36 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt dikten tot 2,5 procent aan. De olieprijzen liepen verder op door de hoop dat de vraag naar olie weer toeneemt nu steeds meer Amerikaanse staten en Europese landen de coronamaatregelen versoepelen. Een vat Amerikaanse olie kostte bijna 19 procent meer op 24,24 dollar en Brentolie werd een kleine 12 procent duurder en was daarmee voor het eerst in weken weer iets meer dan 30 dollar per vat waard. Shell profiteerde van de herstellende olieprijzen en het zwaargewicht eindigde in de kopgroep van de AEX met een winst van 6,5 procent.