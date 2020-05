'Eenduidige aanpak drukte winkelstraat'

Den Haag

Winkeliers willen dat er een eenduidige aanpak komt voor het regelen van de drukte in de winkelstraat. Detailhandel Nederland wil daarover zo snel mogelijk in gesprek met de veiligheidsregio's. 'Buiten de winkel moet het voor shoppers net zo veilig zijn als binnen', licht een woordvoerster toe. Zij wijst naar het protocol voor binnen de winkel, met beschermend plexiglas en een maximum aantal mensen in de winkel. De aanpak voor binnen de winkel wordt overal op dezelfde manier toegepast, terwijl voorzorgsmaatregelen buiten de winkel uiteenlopen. Het is lastig voor consumenten als iets in de ene gemeente wel mag, en in de andere niet. <