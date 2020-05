PostNL hard onderuit op rood Damrak

Amsterdam

PostNL is maandag op de beurs in Amsterdam hard onderuitgegaan. De post- en pakketbezorger kreeg met zijn handelsupdate duidelijk niet de handen van beleggers op elkaar. Sowieso was de stemming op de beurs in Amsterdam, maar ook elders in Europa, bedrukt. Vooral de vrees voor een nieuwe handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China wakkerden de zorgen onder beleggers aan. De AEX-index op Beursplein 5 ging uiteindelijk met een verlies van 3,2 procent de handel uit op 496,31 punten. De MidKap, met daarin PostNL, leverde 3,9 procent in tot 700,95 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs zakten tot 4,2 procent. In Londen, waar in tegenstelling tot de andere Europese markten afgelopen vrijdag wel werd gehandeld, daalde de leidende FTSE 0,2 procent. PostNL verloor 12,4 procent. Het bedrijf behaalde in het eerste kwartaal meer omzet uit de levering van pakketjes, geholpen door de coronacrisis. Volgens kenners vielen de resultaten tegen.

Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield verloor 9,4 procent. Olie- en gasbedrijf Shell werd 5,4 procent lager gezet, na een reeks adviesverlagingen.