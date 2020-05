Kijk uit met traag typen en lunchen

Je baas kan je bespioneren.

Amsterdam

De surveillance-industrie ziet kansen, nu argwanende werkgevers gluurprogrammatuur zetten op de werklaptops en -telefoons van werknemers, of op de virtuele bedrijfsservers waarop zij thuis inloggen op hun eigen computers.

Zo proberen bedrijven te verhoeden dat thuiswerkers stiekem veredeld vakantie vieren op kosten van de baas. Bijvoorbeeld door hun aantal toetsaanslagen te meten, om de zoveel minuten schermafbeeldingen te maken van hun computers of door foto’s te nemen via hun web-camera’s. Of door werknemers simpelweg te dwingen de hele werkdag ingeklokt te blijven in videovergaderingen, zodat de b..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .