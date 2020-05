Milieuclubs hekelen steun aan luchtvaart

Amsterdam

Luchtvaartbedrijven in de Europese Unie die door de coronacrisis door overheden overeind worden gehouden, zouden zich ook aan bindende maatregelen moeten houden om de CO 2 -uitstoot te beteugelen. Volgens een rapport van Carbon Market Watch, Greenpeace en Transport & Environment is al voor 11,5 miljard euro aan financiële steun toegezegd en over nog eens 14,6 miljard euro wordt onderhandeld, maar van harde duurzaamheidsafspraken is geen sprake. Air France-KLM krijgt zo’n 11 miljard aan financiële steun van de Nederlandse en Franse staat, terwijl Duitsland naar verluidt heeft ingestemd met 9 miljard euro steun aan Lufthansa. <