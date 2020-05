Hoger minimumloon heeft klein effect op aantal banen

Den Haag

Bij een verhoging van 5 procent, die dan ook geldt voor de sociale uitkeringen, gaan er 18.000 banen verloren. Dat concludeert het Centraal Planbureau op basis van internationale onderzoeken naar het minimumloon. Eerder onderzoek wees volgens het planbureau uit dat circa 45.000 banen verloren zouden gaan.

Als de koppeling tussen het minimumloon en de bijstand zou worden losgelaten, is het effect op de werkgelegenheid nog kleiner. Een verhoging van 5 procent zou dan een verwaarloosbaar effect hebben op de werkgelegenheid.

Als het minimumloon wordt verhoogd, daalt de inkomensongelijkheid. Een rapport over de effecten van een verhoging van het minimumloon op armoede verschijnt in juni dit jaar.

Vakbond FNV concludeert op basis van de CPB-cijfers dat het minimumloon in Nederland makkelijk 10 procent omhoog zou kunnen zonder dat de werkgelegenheid daaronder lijdt. 'We zijn blij met de ommekeer in het denken over het minimumloon bij het CPB', zegt Zakaria Boufangacha, arbeidsvoorwaardencoördinator bij de bond. 'Wij bepleiten die verhoging nu twee jaar. Het is een kwestie van keuzes maken om de welvaart in dit land eerlijker te verdelen.' FNV ziet graag dat er een stapsgewijze verhoging van het minimumloon komt naar 14 euro per uur in 2022. <