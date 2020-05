Windpark op zee maakt niet rijk, behalve als de industrie massaal gaat elektrificeren

Egmond

Tot 2016 moest het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor elk windpark op de Noordzee royaal de buidel trekken. Met flinke subsidies moesten de exploitatietekorten worden goedgemaakt. Het was de tijd dat premier Rutte riep dat ‘windmolens niet draaien op wind maar op subsidie’.

Sindsdien is de hoeveelheid benodigde subsidie tot nagenoeg nul gedaald. Twee grote windparken die in 2009 werden gegund, Gemini en Luchterduinen, kosten de overheid nog (maximaal) 18 cent voor elk geproduceerd kilowattuur. In 2016 bleek 5,45 cent al genoeg, daarna kon het zonder subsidie en kreeg de overheid zelfs geld toe.

