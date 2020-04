Fed houdt rente op nul tot coronacrisis is bedwongen

In een poging de ergste economische crisis sinds de jaren dertig te bedwingen, zullen de Amerikaanse centrale banken al hun instrumenten inzetten. Dat maakte de Fed, de overkoepelende organisatie van de twaalf centrale banken in de VS, woensdagavond bekend.

Washington

De Fed zal de in maart naar 0 procent verlaagde rente pas gaan verhogen als duidelijk is dat de economie de coronacrisis heeft doorstaan. ‘De coronacrisis hakt er ongekend hard in, niet alleen in de volksgezondheid maar ook in de economie.’

De Fed onderkent dat de economische bedrijvigheid in het land op middellange termijn scherp zal dalen en er een grote golf van ontslagen zal plaatsvinden. ‘De verstoringen van de economische activiteit in binnen- en buitenland hebben de kredietstroom naar Amerikaanse huishoudens en bedrijven verminderd.’

