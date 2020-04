Hoop op coronamedicijn helpt beurzen

De Europese aandelenbeurzen sloten woensdag met winsten. Er was hoopgevend nieuws over het onderzoek naar een potentieel coronamedicijn. Daarnaast worstelden beleggers zich door een flinke hoeveelheid resultaten van grote Europese bedrijven. Ook waren de financiële markten in afwachting van het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve later op de dag en de olieprijzen toonden krachtig herstel. De AEX-index in Amsterdam sloot 1,3 procent hoger, de MidKap 3,6 procent. Parijs, Londen en Frankfurt klommen tot 2,9 procent.