AEX sluit op Koningsdag met winst

De AEX-index in Amsterdam is maandag op Koningsdag met winst de handel uitgegaan. Ook elders in Europa sloten graadmeters hoger. Beleggers trokken zich op aan de extra steunmaatregelen die de Japanse centrale bank aankondigde. Deze gelden mogelijk als voorbode voor meer stimuleringsmaatregelen die de Amerikaanse Federal Reserve en de Europese Centrale Bank (ECB) later deze week mogelijk zullen aankondigen. Ook de versoepeling van de coronamaatregelen in veel Europese landen zorgde voor enige opluchting. De AEX-index sloot met een winst van 1,4 procent op 512,19 punten. De MidKap kreeg er 1,2 procent bij tot 685,72 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs gingen tot 2,6 procent vooruit.

Amsterdam

In de AEX was ING koploper met een winst van 6 procent. Daarmee maakte het financiële fonds het verlies van vrijdag goed. Deutsche Bank werd 12,7 procent meer waard in Frankfurt. De grootste Duitse bank boekte tegen de verwachting in winst in het eerste kwartaal. De bank bracht de voorlopige resultaten eerder naar buiten om onzekerheden in de markt de kop in te drukken.