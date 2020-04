Damrak eindigt in het groen

Amsterdam

De Amsterdamse aandelenbeurs ging donderdag met winsten de handel uit. Beleggers lieten seinen over krimp van de economische activiteit in Europa en de Verenigde Staten links liggen. Tegelijkertijd steunde de verdere stijging van de olieprijzen het sentiment en kregen markten een rits bedrijfscijfers te verwerken. De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,6 procent hoger. De MidKap steeg 2,2 procent. Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 1 procent. De olieprijzen vervolgden hun weg omhoog na de historische val eerder deze week. Een vat Amerikaanse olie steeg 30,6 procent in waarde tot 18 dollar. Brentolie won bijna 10 procent tot 22,38 dollar. Shell leek daarvan te profiteren (plus 3,4 procent). Unilever verloor 1,7 procent na de bekendmaking van kwartaalcijfers. Het verkocht in het eerste kwartaal meer hygiëneproducten, maar de verkoop van producten als ijs kreeg een tik. Just Eat Takeaway verloor 2,5 procent. Het maaltijdbestelbedrijf zette voor zo'n 400 miljoen euro aan nieuwe aandelen in de markt en gaf voor 300 miljoen euro aan converteerbare obligaties uit. De Britse marktwaakhond CMA keurde de fusie van Just Eat en Takeaway goed. <