Elektrische auto veel groener dan diesel- of benzineversie

Dat blijkt uit een vrijwel allesomvattende studie naar de levenscyclus van auto’s.

Amsterdam

De vraag is zo oud als de elektrische auto zelf: hoe klimaatvriendelijk is die nu eigenlijk? De enorme accu is bij de productie een CO 2 -bom en de stroom is ook lang niet overal duurzaam opgewekt. Om de discussie te beslechten deed de Europese milieuorganisatie Transport & Environment een studie waarbij naar vrijwel álles werd gekeken. Conclusie: de e-auto wint glansrijk, z..

